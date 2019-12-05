Binlerce TL'niz SGK'da! Çeyiz, cenaze, doğum izni, emzirme, rapor ücretleri nasıl alınır?
Yılın son ayına girdik! 2019 25 gün sonra geride kalacak. 31 Aralık'a kadar birçok başvurunun yapılması gerekiyor. Aralık ayı yılın en yoğun ayı olarak biliniyor. Bu ay içerisinde SGK'daki binlerce TL paranızı da alabilirsiniz. SGK üzerinden birçok ödeme yapılıyor. Cenaze hizmeti ücreti, rapor ücreti, çeyiz parası ödeneği, dooğum ve emzirme izni ücreti gibi birçok ödeme bu yılın sonuna kadar yapılacak. Bazı vatandaşlar 31 Aralık'a kadar almadıkları ödenekleri bir daha alamayacak. Peki, çeyiz, cenaze, doğum izni, emzirme, rapor ücretleri nasıl alınır? İşte SGK'dan 31 Aralık'a kadar alınabilecek ödemeler...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 10:51Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 11:11