Emekliye intibak yasası çıktı mı? 355 TL intibak zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi mi? Uzun zamandır merak edilen intibak zammı ile ilgili araştırmalar sürüyor. SSK ve Bağkur emeklileri intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda derledik. Peki, emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 07.03.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:23
Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği intibak zammında müjdeli haber bekleniyor. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı yapılıp yapılmayacağı kousunda araştırmalar sürüyor. Peki, emekliye 355 TL intibak zammı var mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EMEKLİNİN MAAŞINI EK 1200 LİRA PROMOSYON MÜJDESİ - VİDEO İZLE
Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ
Emekli promosyon ücretleri belli oluyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği promosyon ücretleri konusunda bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ücretlerini açıklıyor. Emeklilerin büyük merakla araştırdığı promosyon ücretleri konusunda son gelişmeleri derledik. İşte bankaların promosyon ücretleri...
EMEKLİNİN MAAŞINI EK 1200 LİRA PROMOSYON MÜJDESİ - VİDEO İZLE
Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
ZİRAAT BANKASI
Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.
Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
HALKBANK
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.