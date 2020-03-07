Emekliye intibak yasası çıktı mı? 355 TL intibak zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?

Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi mi? Uzun zamandır merak edilen intibak zammı ile ilgili araştırmalar sürüyor. SSK ve Bağkur emeklileri intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda derledik. Peki, emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?