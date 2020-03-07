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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatlarında artış sürüyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte piyasalar yeniden hareketlendi. Ocak ayından bu yana koronavirüse ilişkin gelişmelerle artış gösteren altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Yatırımcılar şu dönemde altın alınıp alınmayacağı yönünde araştırmalara başladılar. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? İşt 6 Mart anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.03.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 17:47
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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatları ne olacak? Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki artış ile birlikte araştırmalarını sürdürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs gelişmeleriyle altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın konusunda uzmanlardan vatandaşlara uyarılar geliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem görmüştü. Peki, altın ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? İşte altın fiyatlarında son durum...

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Uzmanlar, panik alımlardan sakınılması gerektiğini vurguluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.