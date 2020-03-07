Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatlarında artış sürüyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte piyasalar yeniden hareketlendi. Ocak ayından bu yana koronavirüse ilişkin gelişmelerle artış gösteren altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Yatırımcılar şu dönemde altın alınıp alınmayacağı yönünde araştırmalara başladılar. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? İşt 6 Mart anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.03.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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