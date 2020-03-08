08 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?

Milyonlarca emeklinin faydalandığı banka promosyonu uygulamasından emekli eşi ve çocuğu da faydalanıyor. Uygulamada dul ve yetimler, hisseleri oranında banka promosyonu alıyor. Peki Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 08.03.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 07:26
  • 1
  • 7
Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?

DUL VE YETİMLERİN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
Hisseleri oranında promosyon ödemesi yapılır. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir.

  • 2
  • 7
Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?

18 YAŞ ALTI OLANLARIN ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
18 yaş altında emekli maaşı alanlar için anne veya babasının velayeti gerekmektedir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılıyor.

  • 3
  • 7
Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANACAK?
SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.

  • 4
  • 7
Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?

MAAŞI 3 AYLIK OLANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
Emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.

  • 5
  • 7
Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?


MAAŞTA KESİNTİ YAPILIYORSA TUTAR NASIL HESAPLANIR?
Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.