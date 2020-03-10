Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak ne zaman ödenecek? Emekliye intibak ödemesi ne zaman yapılacak? Milyonlarca emeklinin uzun zamandır merakla araştırdığı intibak yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. 2020 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından intibak zammının onaylandığı öğrenildi. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri 355 TL intibak ödemesi alacaklar. Şimdi ise gözler ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, tarih belli oldu mu? Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:17
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Emekli intibak yasasında son durum nedir? Uzun zamandır merakla beklenen intibak yasasında yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. 2020 yılında da intibak düzenlemesi bekleyen emekliler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 355 TL intibak zammı onaylandı. 55 TL ile 355 TL arasında intibak ödemesi yapılacak. Gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir? İşte ayrıntılar...
İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 355 TL intibak zammı onaylandı. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.
2000 SONRASI EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Eğer 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası çıkarsa 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek.
İNTİBAK TALEBİ NEDİR?
Memur emeklilerinin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
EMEKLİLERE PROMOSYON UYARISI
TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklileri kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.