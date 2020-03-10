Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

Son dakika haberi... Altın fiyatları düşüşe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanmıştı. Spot altın 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Altın fiyatları petrolün yükselmesiyle birlikte aşağı yönlü seyretmeye başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Mart 2020 canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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