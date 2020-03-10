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Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

Son dakika haberi... Altın fiyatları düşüşe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanmıştı. Spot altın 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Altın fiyatları petrolün yükselmesiyle birlikte aşağı yönlü seyretmeye başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Mart 2020 canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:56
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Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,15 düşüşle 328,00 liradan işlem görmüştü. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Piyasalarda petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve koronavirüse ilişkin haberler yakından takip edilecek. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Mart canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın hem yatırım aracı olarak hem de takı olarak tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler araştırılıyor.

İşte güncel altın fiyatları:

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Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

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Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

ALTININ KİLOGRAMI 329 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi.

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Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 800 lira, en yüksek 331 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 329 bin 600 liradan tamamladı.