Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan ve engelli vatandaşların aileleri ile birlikte olmalarına imkan sağlayan evde bakım yardımından binlerce vatandaş faydalanıyor. Engelli ve yaşlılara yönelik yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında ailelere verilen evde bakım maaşı ödemelerinin Mart ayında ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...