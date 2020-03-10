10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu sebeple ailelere evde bakım yardımı yapılıyor. Binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:41Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:45