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10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu sebeple ailelere evde bakım yardımı yapılıyor. Binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:45
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10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan ve engelli vatandaşların aileleri ile birlikte olmalarına imkan sağlayan evde bakım yardımından binlerce vatandaş faydalanıyor. Engelli ve yaşlılara yönelik yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında ailelere verilen evde bakım maaşı ödemelerinin Mart ayında ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz

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10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz.