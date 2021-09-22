22 Eylül 2021, Çarşamba
10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından müracat etmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuluyor. Devlet BES'e giren vatandaşlarına yüzde 25'e kadar destek sağlıyor. Yıl sonu yaklaşırken, sistemin avantajından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Sistemin fon büyüklüğü 27 Ağustos itibarıyla 188 milyar lira düzeyine yükseldi. BES'teki katılımcı sayısı 7 milyona, OKS'deki katılımcı sayısı 6 milyona yaklaştı. Sisteme giriş yapmak isteyenler merak edilen tüm detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, BES'in sağladığı avantajlar...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 21:15
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