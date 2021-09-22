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Haberler Galeri 10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...

10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından müracat etmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuluyor. Devlet BES'e giren vatandaşlarına yüzde 25'e kadar destek sağlıyor. Yıl sonu yaklaşırken, sistemin avantajından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Sistemin fon büyüklüğü 27 Ağustos itibarıyla 188 milyar lira düzeyine yükseldi. BES'teki katılımcı sayısı 7 milyona, OKS'deki katılımcı sayısı 6 milyona yaklaştı. Sisteme giriş yapmak isteyenler merak edilen tüm detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, BES'in sağladığı avantajlar...

Giriş Tarihi: 22.09.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 21:15
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10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...

10 bin 732 lira alabilirsiniz. Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek. Yüzde 25 katkı payı sistemi girenlerin hesabına tanımlanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile emekli olmak isteyenler hayallerine kavuşmanın yanında birikim yapma fırsatı da yakalıyor. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde fırsatı kaçırmak istemeyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında tüm gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, BES ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...

Devletimiz Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 katkı payı veriyor. Durumunuz uygunsa bu para yerde bırakılmaz. Yılda maksimum 10 bin 732 TL alabiliyorsunuz. Her ne koyarsanız kârdır.

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10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
HEM GÜVENCE HEM AVANTAJ
İLK ADIM: Yapmanız gereken tek şey, her ay düzenli olarak gelirinizin bir kısmını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ayırarak geleceğinize bugünden yön vermek.
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10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
MÜTHİŞ FIRSAT: Yüzde 25 devlet katkısı kaçırılmayacak fırsat. Yararlanabileceğiniz maksimum devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. Ne kadar para koyarsanız kâr.
YILSONUNA DİKKAT: BES'te özellikle yıl geçişleri önemli. Yeter ki bu fırsatları nasıl kullanacağınızı bilin. Örnek: Salih'in, 2021 yılında maksimum devlet katkısı olan 10 bin 732,50 TL'den faydalanabilmesi için BES'e 42 bin 930 TL yatırması gerekiyor.
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10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 2021'de yatırdığınız katkı tutarı 42 bin 930 TL'yi bulmadıysa ama bunu yatırmaya imkanınız varsa hemen eksiği tamamlayıp yılsonuna kadar yatırarak, 10 bin 732,50 TL devlet katkısı alabilirsiniz. Peki sistem nasıl işliyor?
OTOMATİK: Birikim yapma alışkanlığı geliştirmek için BES mükemmel yol.