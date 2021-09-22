10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...

MÜTHİŞ FIRSAT: Yüzde 25 devlet katkısı kaçırılmayacak fırsat. Yararlanabileceğiniz maksimum devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. Ne kadar para koyarsanız kâr.

YILSONUNA DİKKAT: BES'te özellikle yıl geçişleri önemli. Yeter ki bu fırsatları nasıl kullanacağınızı bilin. Örnek: Salih'in, 2021 yılında maksimum devlet katkısı olan 10 bin 732,50 TL'den faydalanabilmesi için BES'e 42 bin 930 TL yatırması gerekiyor.