Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Eylül 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanlar pişman oldu! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 80-100 bin arasında... Satanlar pişman oldu! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 80-100 bin arasında...
İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarının yükselmesi hem alacakları hem de satacakları kara kara düşündürüyor. İnternette ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğine yönlelik araştırmalar sürüyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 80-100 bin arasında...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 16:12
İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlar nasıl? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş pandemi döneminde yaşanan artış sonrası hayal kırıklığına uğruyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ÖTV düzenlemesi sonrasında araba fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 80-100 bin arasında...
GALERİ DEVAM EDİYOR SIFIR ARAÇ SİPARİŞLERİ İPTAL EDİLİYOR!
Yapılan ÖTV zammı sonrasında fiyatları bir günde rekor oranda zamlanan araçlar için ne yazık ki beklendiği üzere sipariş iptalleri başladı. Resmi Gazete ile yayımlanan ÖTV Düzenlemesi sonrasında 1600 cc motor hacmi sınırı altında kalan araçlar için alt vergi matrahı sınırı 70 bin liradan 85 bin liraya fırlamıştır.
Vergi matrahı 170 bin lira üzeri olan araçlarda1600-2000 cm³ arası silindir araçlarda yüzde 150,
Matra sınırı olmayan 2000 cm³ üstü silindir hacmi araçlarda ise yüzde 220 seviyesine yükseltilmişti.
Yine 1600 cc motor hacmini aşan araçlar için de ÖTV oranları baştan düzenlenmişti. Yapılan düzenlemeler sonrasında ÖTV oranları;
Vergi matrahı 170 bin liraya kadar olan 1600-2000 cm³ arası silindir hacmi araçlarda yüzde 130,
OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSMİ ORHAN ÜLGÜR AÇIKLADI
ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarına Eylül ayının sadece ilk haftasında yüzde 8 oranında zam geldiğini belirten Ülgür yaşanan süreci kusursuz fırtına dönemi olarak değerlendirirken ikinci el araç fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirtti. Özellikle de sıfır araç arz durumu ve ÖTV zammı sonrası vatandaşın yeniden ikinci el araçlara yönelmesi fiyatları yukarı yönlü hareket ettirecek gibi görünürken yıl sonuna kadar fiyatların yükseliş yönlü hareket etmesi bekleniyor.