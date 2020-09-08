Satanlar pişman oldu! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 80-100 bin arasında...

SIFIR ARAÇ SİPARİŞLERİ İPTAL EDİLİYOR!

Yapılan ÖTV zammı sonrasında fiyatları bir günde rekor oranda zamlanan araçlar için ne yazık ki beklendiği üzere sipariş iptalleri başladı. Resmi Gazete ile yayımlanan ÖTV Düzenlemesi sonrasında 1600 cc motor hacmi sınırı altında kalan araçlar için alt vergi matrahı sınırı 70 bin liradan 85 bin liraya fırlamıştır.