31 Ocak 2024, Çarşamba
47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu sıralandı!
Son zamanlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu erken emeklilik şartları, pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle, 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan vatandaşlar için sunulan erken emeklilik hakkı, bazı özel durumları barındırıyor. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin, başvurularını dikkatli ve eksiksiz bir şekilde yapmaları oldukça önemli. SGK'nın belirlediği emeklilik şartları, kişilerin sigorta başlangıç tarihleri ve çalışma geçmişlerine göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, erken emeklilikle ilgili adımlar atarken, bireysel durumların dikkate alınması gerekiyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:22
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