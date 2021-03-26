SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara 2017 yılından itibaren bayram ikramiyesi veriliyor. Yılda iki kere verilen bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kalırken, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...