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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye ikramiye zammı gündemde! 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi... Emekliye ikramiye zammı gündemde! 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. 2017 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi yılda iki kez veriliyor. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 1.000'er liradan toplam 2.000 TL ceplerine koyuyor. Bu tutarın zamlanması ise gündemde. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 15:17
SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara 2017 yılından itibaren bayram ikramiyesi veriliyor. Yılda iki kere verilen bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kalırken, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yap��labilecek.
2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Buna göre bin liralık ikramiye 1.146 liraya yükselecek. Emeklilerin eline bu yıl 2.000 lira yerine 2.292 lira geçecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.