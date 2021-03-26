Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Aydın, 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmişti. Bu gelişmelerin ardından merakla beklenen yeni genel müdür belli oldu. Buna göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi. Peki, Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası yeni genel müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte Alpaslan Çakar'ın biyografisi...