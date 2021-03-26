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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası yeni genel müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi... Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası yeni genel müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi... Alpaslan Çakar kimdir? Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesinin ardından yeni genel müdürün kim olacağı merak ediliyordu. Kamu Bankaları Genel Kurulu'nun tamamlanmasının ardından yeni genel müdürlüğe getirilen isim açıklandı. Buna göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi. Peki, Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası yeni genel müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi... Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:55
Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Aydın, 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmişti. Bu gelişmelerin ardından merakla beklenen yeni genel müdür belli oldu. Buna göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi. Peki, Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası yeni genel müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte Alpaslan Çakar'ın biyografisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve geldi.
Alpaslan Çakar, Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirildi.