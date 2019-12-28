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Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılından itibaren her yıl verilmeye başlandı. Bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. İkramiyenin ödendiği kişi sayısı 12.5 milyonu buluyor. 2018'den bu yana emeklilerin hesabına toplamda 4'er bin lira yatırıldı. Emekliler uygulamadan memnun. Ancak emekli aylıkları gibi bu ödemelerin de zamlanmasını istiyorlar. Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. Beklentiler gerçekleşirse emekli bayram ikramiyesi 2020'de artacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:36
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Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 12.5 milyon emeklinin yüzünü güldürüyor. Her bayram öncesi emeklilerin hesabına yatan bayram ikramiyeleri, emeklilerin bayramda alım gücünü artırıyor. Bayramlara daha rahat ekonomik şartlarda giren emekliler uygulamadan oldukça memnun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürürlüğe giren uygulamada ilk ödeme 2018 yılının Ramazan ayında yapıldı. Bugüne kadar emeklilere tam 4 ikramiye verildi. Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl artırılması bekleniyor. Emekliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2019'DA NE KADARDI?

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin tL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

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Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

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Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Enflasyon artışı hayata geçerse; beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik tahmine göre ikramiye bin 116 lira 20 kuruşa yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.