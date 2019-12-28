Emekliye her yıl 2450 TL! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılından itibaren her yıl verilmeye başlandı. Bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. İkramiyenin ödendiği kişi sayısı 12.5 milyonu buluyor. 2018'den bu yana emeklilerin hesabına toplamda 4'er bin lira yatırıldı. Emekliler uygulamadan memnun. Ancak emekli aylıkları gibi bu ödemelerin de zamlanmasını istiyorlar. Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. Beklentiler gerçekleşirse emekli bayram ikramiyesi 2020'de artacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





