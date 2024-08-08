08 Ağustos 2024, Perşembe
10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...
Son dönemde artan konut fiyatları ve yükselen kredi faiz oranları, ev sahibi olmayı zorlaştırmışken, Ziraat Bankası ev alacaklara yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor. Banka, yeni duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenlere önemli avantajlar ve kolaylıklar sağlıyor. Bu kampanya, Ziraat Bankası'nın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için sunduğu kapsamlı avantajları bir araya getiriyor.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:45