10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Kredi Hesaplama ve Avantajlar

Ziraat Bankası'nın ortak kredi paketi ile en az 2 kişi krediden yararlanabiliyor. 5 kişi bir araya gelerek 120 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi paketinde, normalde 53.217,46 TL olan aylık ödeme, kişi başına 10.643 TL'ye gerileyecektir. Bu sayede hem kredi onayı almak hem de kredi borcunu ödemek daha kolay hale geliyor.