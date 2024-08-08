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Haberler Galeri 10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Son dönemde artan konut fiyatları ve yükselen kredi faiz oranları, ev sahibi olmayı zorlaştırmışken, Ziraat Bankası ev alacaklara yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor. Banka, yeni duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenlere önemli avantajlar ve kolaylıklar sağlıyor. Bu kampanya, Ziraat Bankası'nın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için sunduğu kapsamlı avantajları bir araya getiriyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:45
10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Türkiye'de faiz oranlarının tarihi zirvelere ulaşmasıyla birlikte vatandaşların bütçeleri üzerindeki baskı giderek artarken, Ziraat Bankası bu duruma çözüm sunmak amacıyla yeni bir ortak kredi kampanyası başlattı. Daha uygun aylık taksitlerle finansal rahatlama vaadi sunan bu kampanya, yüksek faiz oranları nedeniyle zorluk çeken bireyler için önemli bir ekonomik nefes alma fırsatı oluşturuyor.

10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Yeni Kredi Kampanyası ile Daha Düşük Taksitler

Faiz oranlarındaki rekor artışın vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ettiği bu dönemde, Ziraat Bankası önemli bir destek adımı atarak ortak kredi kampanyasını duyurdu. Yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenler, bu kampanya sayesinde daha düşük aylık taksitlerle ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Örneğin, 1.5 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişi, kampanya sayesinde aylık sadece 10.643 TL ödeme yapacak.

10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Ortak Konut Kredisi İmkanı

Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin gelir beyanı ile yüksek tutarlı kredilere erişim sağlıyor. "Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" sloganıyla tanıtılan kampanya, 5 kişi ile ortak kredi kullanımını teşvik ediyor.

10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Kampanyanın koşulları ise şu şekilde:

📌Düzenli geliri bulunan 5 kişinin bir araya gelerek konut alımları kredilendirilebilmektedir. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümü kredi kullanabilir.

📌Kredi tutarı, konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenir.

📌Kredinin konusunu oluşturan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görüldüğünde ek teminat talep edilebilir.

📌Banka, bireysel kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunmaktadır.

10.643 TL taksitle konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası tabloyu oluşturdu: Tam 1.5 milyon liralık...

Kredi Hesaplama ve Avantajlar

Ziraat Bankası'nın ortak kredi paketi ile en az 2 kişi krediden yararlanabiliyor. 5 kişi bir araya gelerek 120 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi paketinde, normalde 53.217,46 TL olan aylık ödeme, kişi başına 10.643 TL'ye gerileyecektir. Bu sayede hem kredi onayı almak hem de kredi borcunu ödemek daha kolay hale geliyor.