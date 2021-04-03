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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum: AÇCHB zam oranı ne oldu? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam... 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum: AÇCHB zam oranı ne oldu? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam...
4D'li taşeron işçilerin yüzdelik dilim ve maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021'nin yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde maaş zammı konuunda son durumun ne olduğu merak edilmeye başlandı. Yüzdelik dilim zam oranı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak. Peki, taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 15:59
Taşeron işçilerin maaş zammı ne oldu? Kadroya geçen ancak maaşı düşük olan işçilere ek maaş olarak avantaj sağlayacak olan yüzdelik dilim düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni zam oranı ile ilgili beklentileri devam eden taşeron işçiler, imtermet üzerinden son gelişmeleri araştırıyor. 4D'li taşeron işçileri yakından ilgilendiren maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı son durum nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Taşeron işçilere her altı aylık dönemde yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminler arasında.
TOPLANTI TARİHİ BELLİ Mİ?
4D taşeron işçiler için son değerlendirmeler için görüşmelerin ise yaz ayları gelmeden önce başlayacak olduğu ön görülüyor. 2021 TİS görüşmeleri için tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. Görüşmeleri haziran ayında başlaması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.