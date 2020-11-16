Bankalardan para gönderecekler dikkat! EFT ücreti o saatten sonra değişiyor! İşte yeni tarifenin detayları

Yani toplam 2.10 lira EFT ücreti ödenmiş oluyor. 1.000 lirada ise EFT toplam tutarı 1.05 lira oluyor. Ancak bazı vatandaşlar son günlerde EFT ücretinin arttığıyla ilgili dertlerini dile getiriyor.

Bu noktada ince bir ayrıntı gözden kaçıyor. O da EFT'nin hangi saatler arasında gerçekleştiğiyle ilgili bir detay.