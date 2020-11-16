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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan para gönderecekler dikkat! EFT ücreti o saatten sonra değişiyor! İşte yeni tarifenin detayları Bankalardan para gönderecekler dikkat! EFT ücreti o saatten sonra değişiyor! İşte yeni tarifenin detayları Bankalardan EFT ile para gönderecek kişileri ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Merkez Bankası'nın yeni ödeme sistemi FAST hakkında detaylar belli olmaya başladı. FAST sistemi ile 7/24 EFT işlemi yapılabilecek. Ancak saat 16.00'dan sonra yapılacak EFT işlemlerinde farklı tarife uygulanacak. Konu hakkında ayrıntıları yazımızda ele aldık. Peki, EFT ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 17:33
EFT ücretleri ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yeni ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ile birlikte para gönderme işlemleri 7/24 yapılabilecek. Bilindiği üzere EFT işlemleri saat 16.00'da sona eriyordu. Yeni sistem ile 7/24 yapılacak EFT işlemlerinde saat 16.00'dan yapılacak gönderimlerde farklı tarife uygulanacak. İşte yeni EFT sisteminin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyor.
BSMV DE DAHİL EDİLİYOR
Tarife kapsamında örneğin; 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2 lira ödüyor. Buna 10 kuruş da vergi (BSMV) ekleniyor.
Yani toplam 2.10 lira EFT ücreti ödenmiş oluyor. 1.000 lirada ise EFT toplam tutarı 1.05 lira oluyor. Ancak bazı vatandaşlar son günlerde EFT ücretinin arttığıyla ilgili dertlerini dile getiriyor.
Bu noktada ince bir ayrıntı gözden kaçıyor. O da EFT'nin hangi saatler arasında gerçekleştiğiyle ilgili bir detay.
YÜZDE 50 DAHA FAZLA OLUYOR
EFT işleminin saat 16.00'dan sonra yapılması durumunda bu 'geç EFT' olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor.
Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor. İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00'dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor.