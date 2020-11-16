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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücretli çalışanlara 397 TL zam müjdesi! 2021'de Asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı? Asgari ücretli çalışanlara 397 TL zam müjdesi! 2021'de Asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı? Son dakika... Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Yeni yılda zam oranı ne olacak? 2021'e girmemize kısa bir süre kala yeni zam oranı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni maaşlar ile ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan asgari ücretli çalışanlara 397 TL ek zam gündemde. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.11.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 21:53
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15.03 zam gelmişti. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranında tahminler ortaya çıkmaya başladı. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirleyecek ve bu rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanacak. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor. Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz. Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu. 2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası." ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.