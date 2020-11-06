PTT'den başvurup hemen alabilirsiniz! Emekli ve geliri olmayanlar 672 TL ödeme! Her ay veriliyor...

SGK, Aile Bakanlığı, İŞKUR diğer devlet kurumları tarafından ödenen bu yardımların ortak amacı vatandaşların içerisinde bulundukları zor durumdan olabildiğinde en az şekilde etkilenmeleri. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına sağlanan bu yardım ödemelerinden bir tanesi de yaşlılık maaşı.Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız için devlet tarafından destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geçen gün artış gösteren destek ödemeleri günümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor.