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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT'den başvurup hemen alabilirsiniz! Emekli ve geliri olmayanlar 672 TL ödeme! Her ay veriliyor... PTT'den başvurup hemen alabilirsiniz! Emekli ve geliri olmayanlar 672 TL ödeme! Her ay veriliyor...
Devlet tarafından tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri arasında yer alan ve yaşlı vatandaşlara ödenen yardımlardan bir tanesi yaşlılık maaşı. Bu maaş 65 yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları adına sağlanıyor. Yaşlılık maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartların başında ise yaş şartı ile gelir şartı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden herhangi bir geliri olmayan kişilere, temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulunur.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 18:40
SGK, Aile Bakanlığı, İŞKUR diğer devlet kurumları tarafından ödenen bu yardımların ortak amacı vatandaşların içerisinde bulundukları zor durumdan olabildiğinde en az şekilde etkilenmeleri. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına sağlanan bu yardım ödemelerinden bir tanesi de yaşlılık maaşı.Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız için devlet tarafından destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geçen gün artış gösteren destek ödemeleri günümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR DEVLETTEN 672 TL MAAŞ ÖDEMESİ
Devlet tarafından tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri arasında yer alan ve yaşlı vatandaşlara ödenen yardımlardan bir tanesi yaşlılık maaşı. Bu maaş 65 yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları adına sağlanıyor. Yaşlılık maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartların başında ise yaş şartı ile gelir şartı bulunuyor.
Her ay düzenli yaşlılık maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Bununla birlikte yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olan vatandaşların kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması isteniyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yaşlılık maaşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genellikle kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.
Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.