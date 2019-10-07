8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim tarihi itibariyle yoğun şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşların merak konusu oldu. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşı, evlerinde bakıma muhtaç ve engelli kişilerin bulunduğu ailelere verilmektedir. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi E-Devlet kapısından da sorgulanabilmektedir. Her ayın farklı tarihlerinde farklı illerdeki vatandaşlara yatırılan evde bakım maaşı Ekim ayı için de yatırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı…