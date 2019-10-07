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8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim tarihi itibariyle yoğun şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşların merak konusu oldu. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşı, evlerinde bakıma muhtaç ve engelli kişilerin bulunduğu ailelere verilmektedir. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi E-Devlet kapısından da sorgulanabilmektedir. Her ayın farklı tarihlerinde farklı illerdeki vatandaşlara yatırılan evde bakım maaşı Ekim ayı için de yatırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.10.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 23:40
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8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ekim evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşları Ekim ayı içerisinde de araştırılıyor. Peki, 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller nelerdir? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı? Binlerce bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için verilen evde bakım parası, 2019 yılı için 1.219.35 TL olarak belirlenmişti.

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8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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8 Ekim evde bakım maaş�� yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

7 Ekim Pazartesi günü Samsun ve Karabük'te evde bakım maaşları hesaplara yattı. 8 Ekim için henüz bir açıklama yapılmadı.

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8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.