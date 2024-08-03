03 Ağustos 2024, Cumartesi
Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...
Temmuz ayında emekliler için yüzde 24.73 oranında yapılan zam ve 10 bin lira olan taban aylık ödemeleri yerini buldu. Yeni yasayla birlikte taban aylık miktarı 12 bin 500 liraya yükseltilerek, 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan fark ödemeleri yapılacak. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. SGK, fark ödemelerinin tarihini açıklarken, emeklilerin alacağı miktarlar da netlik kazandı. İşte detaylar...
Giriş: 03.08.2024 14:19 Güncelleme: 03.08.2024 14:19
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