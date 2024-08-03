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Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

Temmuz ayında emekliler için yüzde 24.73 oranında yapılan zam ve 10 bin lira olan taban aylık ödemeleri yerini buldu. Yeni yasayla birlikte taban aylık miktarı 12 bin 500 liraya yükseltilerek, 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan fark ödemeleri yapılacak. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. SGK, fark ödemelerinin tarihini açıklarken, emeklilerin alacağı miktarlar da netlik kazandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 14:19 Güncelleme: 03.08.2024 14:19
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Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanacak olan yeni yasa ile birlikte en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yasayla birlikte, emeklilerin maaşlarında hissedilir bir artış yaşanacak ve fark ödemelerinin detayları da netlik kazandı. Yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. Peki hangi emekli ne kadar fark ödemesi alacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

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Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

Yüzde 24.73 Zam ve Fark Ödemesi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73 oranındaki kök aylık zammıyla birlikte, ek ödeme ve kök aylık toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere 2 bin 500 liraya kadar fark ödemesi yapılacak.

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Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz ayında 12 bin 500 liranın altında ödeme alan emekliler, bu düzenlemeden yararlanarak fark ödemelerini alacak. Böylece, Temmuz kazançları 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

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Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

SGK'dan Tarih Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi açıkladı. SGK'nın duyurusuna göre, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.

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Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

Maaş Hesaplamasında Yapılan Değişiklikler

Temmuz ayında emeklilerin maaşları hesaplanırken, Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Yeni maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme eklendi. Kök aylığı 8 bin 513 liranın altında olan emeklilere ise bu ek ödeme yüzde 5 olarak uygulanacak. Hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan iki rakamın toplamı emeklinin yeni aylığını belirledi. Temmuz maaş ödeme döneminde, ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında kalanların ödemesi, 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlandı. Bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar ödendi.