Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanacak olan yeni yasa ile birlikte en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yasayla birlikte, emeklilerin maaşlarında hissedilir bir artış yaşanacak ve fark ödemelerinin detayları da netlik kazandı. Yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. Peki hangi emekli ne kadar fark ödemesi alacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...