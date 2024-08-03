1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

Emeklilik yaşı, cinsiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi gibi birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir. Erkek çalışanlar için, prim ödeme süresi ve yaş kriterleri, emeklilik yaşını belirlemede belirleyici faktörlerdir. Bu unsurlar, emeklilik planlamasında stratejik bir rol oynar ve pek çok çalışanın emeklilik sürecini doğrudan etkiler. Emeklilik yaşını belirleyen bu karmaşık faktörler nasıl işliyor? İşte, emeklilik yaşının belirlenmesinde rol oynayan önemli kriterler ve bu süreçte dikkate alınması gereken temel noktalar…