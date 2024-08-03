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1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

Emeklilik, milyonlarca çalışanın uzun yıllar süren mesai maratonunun ardından özlemle beklediği ve hayatlarının yeni bir dönemine adım attığı önemli bir dönüm noktasıdır. Çalışma hayatının sona ermesinin ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini sürdürebilmek için kritik bir rol oynayan emeklilik hakkı, belirli şartlara bağlanmıştır. Peki, emeklilik sistemi nasıl çalışıyor ve vatandaşlar hangi koşullar altında emekli olma hakkı elde edebiliyor? İşte emeklilik sürecine dair merak edilenler ve vatandaşların emeklilik hakkını kazanma şartları…

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 16:03 Güncelleme: 03.08.2024 16:05
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1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

Emeklilik yaşı, cinsiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi gibi birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir. Erkek çalışanlar için, prim ödeme süresi ve yaş kriterleri, emeklilik yaşını belirlemede belirleyici faktörlerdir. Bu unsurlar, emeklilik planlamasında stratejik bir rol oynar ve pek çok çalışanın emeklilik sürecini doğrudan etkiler. Emeklilik yaşını belirleyen bu karmaşık faktörler nasıl işliyor? İşte, emeklilik yaşının belirlenmesinde rol oynayan önemli kriterler ve bu süreçte dikkate alınması gereken temel noktalar…

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1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkek İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

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1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

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1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

24.05.1991 - 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!

24.11.1983 - 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok