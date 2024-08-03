7 rotayla erken emeklilik şeması! 3702-4653-5480 güne kadar biriken primle 6 yıl kazançlı çık

Çalışanlar emeklilik planlarını yaparken ne zaman emekli olabileceklerini ve bu süreci nasıl hızlandırabileceklerini merak ediyorlar. Yasalar emekli olabilmek için belirli bir yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartı koyuyor. Bu koşulların en kritik belirleyicisi ise sigortalı olarak çalışmaya başladığınız ilk tarih. Emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş şartı, bu başlangıç tarihine göre hesaplanıyor. Bu nedenle emeklilik planlamasında sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşıyor.