6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025 dönemini kapsayan memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına ilişkin kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aynı dönemi içeren hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme tebliği ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni maaş zammından sonra hesaplamalar hız kesmeden başladı. Peki hangi memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte hesaplamalar!