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Haberler Galeri 6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025 dönemini kapsayan memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına ilişkin kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aynı dönemi içeren hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme tebliği ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni maaş zammından sonra hesaplamalar hız kesmeden başladı. Peki hangi memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 06:58
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6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Toplu sözleşmedeki 4, 5, 6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla kabul edilirken, diğer maddeler oy birliğiyle onaylandı. Kurul kararına göre, 2024'ün ilk 6 ayında memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10; 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları hız kesmeden başladı. İşte Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-22 Ağustos 2023'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Sendikalar Heyeti Başkanı'nın itiraz ettiği uzlaşmazlığa ilişkin hususlar oy çokluğuyla reddedildi.

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6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

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6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.