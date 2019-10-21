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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

Emekli maaşı zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı bekleyen milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.3 oranında zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık 9 milyon emeklinin beklediği emekli maaşı zammı bu oranda yapılırsa, 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların maaşları 2127 TL'ye yükselecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zam oranları!

Giriş Tarihi: 21.10.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 20:52
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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

2020'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 emekli maaş zammı için gözler zam oranlarına çevrildi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2020 Ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, 2019 Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda emeklilere de yapılacak zam oranı netlik kazanıyor. Tahminlere göre, 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların en düşük emekli maaşının 2127 TL olması bekleniyor. İşte, emekli maaşı zam oranları ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı!

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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

Maaşlar, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor.

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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

Buna göre 2019'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşecek.

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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

Bu durumda da 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.