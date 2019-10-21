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Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…
Emekli maaşı zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı bekleyen milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.3 oranında zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık 9 milyon emeklinin beklediği emekli maaşı zammı bu oranda yapılırsa, 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların maaşları 2127 TL'ye yükselecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zam oranları!
Giriş Tarihi: 21.10.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 20:52
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