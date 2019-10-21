Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…

2020'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 emekli maaş zammı için gözler zam oranlarına çevrildi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2020 Ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, 2019 Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda emeklilere de yapılacak zam oranı netlik kazanıyor. Tahminlere göre, 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların en düşük emekli maaşının 2127 TL olması bekleniyor. İşte, emekli maaşı zam oranları ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı!