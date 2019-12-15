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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
TOKİ İstanbul 2020 başvuruları için ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar araştırma yapıyor. TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? Dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak Türkiye genelinde toplamda 100 bin konut müjdesi verildi. 10 bin konut ise İstanbul'da yapılacak. Vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. TOKİ başvuru şartları ve fiyatı da merak ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilecek. İşte, TOKİ İstanbul başvuru şartları ve tarihi!
Giriş Tarihi: 15.12.2019 00:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 00:53
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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
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TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
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- 17
TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?