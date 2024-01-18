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Haberler Galeri 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

Erken emeklilikle ilgili son dakika açıklamaları özellikle EYT'yi kıl payı kaçıranlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, "Bağkur prim sayısı düştü mü?" sorusunu gündeme taşıyor. Bağkur 7200 prim gün eşitlemesiyle ilgili detaylar merak edilirken, son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Buna göre, 1 milyon Bağkur'lunun prim gün şartını bin 800 gün yani 5 yıl azaltacak çalışma üzerinde çalışmalar sürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:17
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1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT’yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasına olanak sağladı. Bu önemli adım, uzun süredir beklenen bir değişikliği temsil ederek birçok kişi için emeklilik hayallerini gerçekleştirdi. Bu yıl aynı zamanda, prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 1.8 milyon kişinin daha emekli aylığı almaya hak kazanması bekleniyor. İşte Bağkur prim eşitlemesi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT’yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Ek gösterge düzenlemesinin hayata geçtiği 2023 yılında, sözleşmeliye kadro, memura-emekliye ek zam gibi pek çok önemli adım da atıldı. Ayrıca Bağ-Kur'lular, ev hanımları ve gençler için pek çok düzenleme için kollar sıvandı. Bu adımların da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.

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1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT’yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

Bunların başında yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsaması beklenen Bağ-Kur reformu geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta yapılan Kabine toplantısı sonrası, "Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusunu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. O söz mutlaka yerine gelecek" dedi.

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1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT’yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

Bağ-Kur reformuna ilişkin detaylar çalışma tamamlandığında ortaya çıkacak. Ancak bazı ipuçları da bulunuyor.

İşte merak edilen soruların yanıtları…

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1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT’yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

◼Erken emeklilikten tüm Bağ-Kur'lular mı yararlanacak?

Bugüne kadar yapılan açıklamalarda özellikle küçük esnafın yararlanacağı belirtildi. Ancak kapsamın daha da genişletilip genişletilmeyeceği çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak.

Düzenlemeden esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi küçük esnaf yararlanacak. Küçük esnaf tespitinde de 10 ve altı personel kriteri ön plana çıkıyor.

10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor.