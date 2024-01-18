18 Ocak 2024, Perşembe
1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
Erken emeklilikle ilgili son dakika açıklamaları özellikle EYT'yi kıl payı kaçıranlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, "Bağkur prim sayısı düştü mü?" sorusunu gündeme taşıyor. Bağkur 7200 prim gün eşitlemesiyle ilgili detaylar merak edilirken, son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Buna göre, 1 milyon Bağkur'lunun prim gün şartını bin 800 gün yani 5 yıl azaltacak çalışma üzerinde çalışmalar sürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:17
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