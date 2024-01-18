1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT’yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Ek gösterge düzenlemesinin hayata geçtiği 2023 yılında, sözleşmeliye kadro, memura-emekliye ek zam gibi pek çok önemli adım da atıldı. Ayrıca Bağ-Kur'lular, ev hanımları ve gençler için pek çok düzenleme için kollar sıvandı. Bu adımların da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.