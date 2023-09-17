HaberlerGaleriEmekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...
Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...
Emekli maaşlarına yapılacak zam için beklenen ipuçları açığa çıkıyor. Ocak ayındaki enflasyon artışıyla ilgili Merkez Bankası'ndan yeni veriler geldi. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.27 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen zam oranı yüzde 39.61 olacak. Bu gelişmelerle birlikte emekli maaşı hesapları hızla yapılıyor ve en düşük emekli maaşları için yeni oranlar belirginleşiyor. Bu hesaplamalara göre, 7.500 TL kök aylık alan emeklilerin maaşı 10.470 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, enflasyon zammının yanı sıra rafah payının da eklenmesi öngörülüyor. İşte emekli maaş zammında yeni hesaplama...