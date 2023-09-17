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Haberler Galeri Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

Emekli maaşlarına yapılacak zam için beklenen ipuçları açığa çıkıyor. Ocak ayındaki enflasyon artışıyla ilgili Merkez Bankası'ndan yeni veriler geldi. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.27 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen zam oranı yüzde 39.61 olacak. Bu gelişmelerle birlikte emekli maaşı hesapları hızla yapılıyor ve en düşük emekli maaşları için yeni oranlar belirginleşiyor. Bu hesaplamalara göre, 7.500 TL kök aylık alan emeklilerin maaşı 10.470 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, enflasyon zammının yanı sıra rafah payının da eklenmesi öngörülüyor. İşte emekli maaş zammında yeni hesaplama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 10:13
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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

Merkez Bankası, emekli maaşları ve memur maaşlarının belirlenmesinde kilit bir rol oynayan 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22 olarak belirlendi. Bu tahmin, emekli maaşı zammı ve memur maaşlarının hesaplanmasında büyük bir öneme sahip olacak. Aynı zamanda, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar ile SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri için de zam oranları belirlendi. Gelişmeler, maaş alan milyonlar için önemli bir referans noktası olacak. İşte yeni hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YENİ ZAM TABLOSU BELLİ OLDU

Emekli ve memur zammı için merak edilen Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu. 6 milyonu aşkın memur ve emeklisini ilgilendiren Toplu sözleşme zammı da geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı. Emekli maaşı, memur maaşları ile sosyal yardım ödemeleri için yeni tablosu netleşti.

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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN GERİ SAYIM

Emekli maaşı zammı düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları dikkate alındığında 'En düşük emekli maaşı' için bütçe çalışmaları gerçekleşiyor. Burada düzenlemenin Ekim veya Kasım ayında ortaya koyulması bekleniyor.

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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ MASADA

Öte yandan tüm emekliler için Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi masada bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2,7 milyon da memur emeklisi bulunuyor.

Yaklaşık 18 milyon kişiye bir ödemenin söz konusu olması ve mali disiplini bozmadan bütçe çalışmalarının gerçekleşmesinin istenmesi nedeniyle Bakanlık ince eleyip sık dokuyor. Örneğin burada 5.000 TL'lik bir ödeme söz konusu olursa 90 milyar TL'lik bir maliyet söz konusu oluyor.

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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

MERKEZ BANKASI YENİ ENFLASYON BEKLENTİ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22 olarak revize edildi. TCMB'nin enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi 1.886,99 seviyesine yükselecek.