Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN GERİ SAYIM

Emekli maaşı zammı düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları dikkate alındığında 'En düşük emekli maaşı' için bütçe çalışmaları gerçekleşiyor. Burada düzenlemenin Ekim veya Kasım ayında ortaya koyulması bekleniyor.