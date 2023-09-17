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Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! "Yeni Gabarlara ihtiyaç var"

Türkiye, son yıllarda enerji alanında yaptığı atılımlarla dışa bağımlılığı azaltırken; "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealini gerçekleştirmek için yeni atılımlar yapmayı da sürdürüyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelenin yanı sıra milli gelirde 1 trilyon dolar hedefi koyan Türkiye, enerji ithalatını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la yaptığı görüşmeye de değindi.

Giriş Tarihi: 17.09.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 07:54
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Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! Yeni Gabarlara ihtiyaç var

İşte Mahmut Övür'ün "Çoğu yerde havayı ısıtıyoruz" başlıklı o yazısı
Türkiye seçim sonrası önüne çok önemli bir hedef koydu: Enflasyonla mücadele etmek, hayat pahalılığını durdurmak ve 1 trilyon doları aşarak gelişmiş ülkeler arasına girmek...

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Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! Yeni Gabarlara ihtiyaç var

Bunun yolu da doğal olarak üretimi artırmak ve ithalatı azaltmaktan geçiyor.
İthalattaki en önemli kalem ise enerji. Türkiye geçen yıl sadece enerji ithalatına tam 99 milyar dolar ödedi.

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Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! Yeni Gabarlara ihtiyaç var

Hafta içinde Ankara'da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la da görüştüm. Bakan Bayraktar söze, "Bizim temel açmazlarımızdan biri dışa bağımlılık" diyor ve ekliyordu:

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Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! Yeni Gabarlara ihtiyaç var

"Enerjide çok ciddi oranda dışa bağımlıyız. Bunu aşmamız lazım, bunu aşamadığımız zaman bizim genel olarak ekonomi çarkını iyiye döndürmemiz kolay olmayacak. Bakın geçen sene 99 milyar dolar ithalat faturası ödedik."

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Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! Yeni Gabarlara ihtiyaç var

Bakan Bayraktar, bu tablonun değişmesi için özellikle son 10 yılda önemli ve kalıcı adımlar atıldığını belirtiyor ve şöyle diyor: