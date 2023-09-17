Bakan Alparslan Bayraktar iki bölgeyi işaret etti! "Yeni Gabarlara ihtiyaç var"

Türkiye, son yıllarda enerji alanında yaptığı atılımlarla dışa bağımlılığı azaltırken; "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealini gerçekleştirmek için yeni atılımlar yapmayı da sürdürüyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelenin yanı sıra milli gelirde 1 trilyon dolar hedefi koyan Türkiye, enerji ithalatını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la yaptığı görüşmeye de değindi.