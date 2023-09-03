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Haberler Galeri Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplu sözleşmenin netleşmesinin ardından, emeklilere yönelik zam düzenlemesi için adımlar atılmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına Ekim ayında ara zam yapılması üzerinde çalışılırken, bayram ikramiyeleri dışında bir de 3. emekli ikramiyesi de gündeme geldi. Hal böyle olunca,"Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi var mı, verilecek mi? Emekliye ara zam olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 09:34
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Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Toplu sözleşme zammı belirlenirken, şimdi tüm dikkatler Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte emekli maaşı düzenlemesine odaklanmış durumda. Emekliye zam konusunda farklı formüller masada yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli zammı talimatı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bizzat bütçe çalışmalarını yönetiyor; ayrıca teknik çalışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da liderlik ediyor. Emekli ara zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE ZAM VE İKRAMİYE

Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

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Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

İYİLEŞTİRME HARİCİ ÖDEME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

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Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Sabah Memurlar'ın ulaştığı bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.