Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.