HaberlerGaleriEmekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplu sözleşmenin netleşmesinin ardından, emeklilere yönelik zam düzenlemesi için adımlar atılmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına Ekim ayında ara zam yapılması üzerinde çalışılırken, bayram ikramiyeleri dışında bir de 3. emekli ikramiyesi de gündeme geldi. Hal böyle olunca,"Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi var mı, verilecek mi? Emekliye ara zam olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!