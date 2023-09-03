Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur'a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alan İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Milyonlarca emekli, ara zam müjdesini bekliyor. Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışıyla güçlenen emekliler, şimdi de taban maaşlar için iyileştirme umuduyla heyecanla bekliyor. Bu iyileştirmenin Ocak artışıyla birlikte gerçekleşebileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilir. Özellikle Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte bu konuda adımların atılması bekleniyor. Ara zam için ise iki formül üzerinde duruluyor: Seyyanen zam ve refah payı uygulaması gündemde yer alıyor. İşte kök maaş zamlı hesaplaması!