03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur'a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alan İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur'a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alan İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Milyonlarca emekli, ara zam müjdesini bekliyor. Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışıyla güçlenen emekliler, şimdi de taban maaşlar için iyileştirme umuduyla heyecanla bekliyor. Bu iyileştirmenin Ocak artışıyla birlikte gerçekleşebileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilir. Özellikle Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte bu konuda adımların atılması bekleniyor. Ara zam için ise iki formül üzerinde duruluyor: Seyyanen zam ve refah payı uygulaması gündemde yer alıyor. İşte kök maaş zamlı hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 10:52
  • 1
  • 16
Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur’a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Toplu sözleşme netleştikten sonra, emekliler için de maaş zammı düzenlemesi geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, emekli maaşlarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Emekli maaşlarındaki zammın Ekim ayında ele alınması planlanırken, bu dönemde bayram ikramiyelerinin ötesinde bir 3. emekli ikramiye olasılığı da gündemde. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur’a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor.

  • 3
  • 16
Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur’a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor. Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi.

  • 4
  • 16
Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur’a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

  • 5
  • 16
Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur’a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.