Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Diğer yandan Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...