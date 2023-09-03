03 Eylül 2023, Pazar
Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Diğer yandan Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2023 00:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 00:17
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