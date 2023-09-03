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Haberler Galeri Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Diğer yandan Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2023 00:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 00:17
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Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de
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Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de
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Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de
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Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de
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  • 86
Memur ve memur emeklileri dikkat! Zam oranlarına ilişkin Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de