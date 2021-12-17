17 Aralık 2021, Cuma
Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...
Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak... Milyonlarca emeklinin beklediiği zam oranları şekillenmeye başladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa süre kala uzman isimler tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor. Emekliler için ilave zam günceme geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi. Bu sözler üzerine emeklilerin maaşlarına ek zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için ek zam hazırlığı...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:07
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