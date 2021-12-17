Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.

Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu.

Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.