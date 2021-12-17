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Haberler Galeri Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak... Milyonlarca emeklinin beklediiği zam oranları şekillenmeye başladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa süre kala uzman isimler tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor. Emekliler için ilave zam günceme geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi. Bu sözler üzerine emeklilerin maaşlarına ek zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için ek zam hazırlığı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:07
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Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

Yaklaşık 13 milyon emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ederken, ek zam hakkında açıklamalarda sürüyor. Maaşlara ek zam yeniden gündeme geldi. Tüm emeklilerin ilave zamdan yararlanabileceği bir formülün hayata geçirilmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi. Milyonlarca emeklinin maaşları şekillenmeye başladı. İşte gündeme gelen son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

BAKAN BİLGİN'DEN EK ZAM AÇIKLAMASI

Böylece açıklanacak enflasyon rakamlarını bekleyen emeklilere ek zam umudu da doğdu. Memur emeklilerine yönelik ek protokol için çalışmalar başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi Bakan Bilgin verdi. Kim kaç lira alacak? Oran ne olacak? İşte emeklilerin en çok merak ettiği soruların yanıtları...

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Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü ocak artışına çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

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Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.
Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu.

Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.

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Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...

5 AYLIK VERİ VE ANKET

Şu anda durum ne ona bakalım isterseniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.

Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de zammın ipucunu veriyor.