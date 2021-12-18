18 Aralık 2021, Cumartesi
2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan'dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül
2022 emekli zammı ne zaman belli olacak | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 emekli zammının iyileştirilmesi talimatını verdi. Bu konuda; Hükümet emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıyor. Düşük emekli maaşı alanlara seyyanen artış ve zam gündemde. Öte yandan; Emekliye enflasyon+%25 zam formülü de masada
Giriş Tarihi: 18.12.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 07:46
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