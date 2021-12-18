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Haberler Galeri 2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan'dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül

2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan'dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül

2022 emekli zammı ne zaman belli olacak | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 emekli zammının iyileştirilmesi talimatını verdi. Bu konuda; Hükümet emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıyor. Düşük emekli maaşı alanlara seyyanen artış ve zam gündemde. Öte yandan; Emekliye enflasyon+%25 zam formülü de masada

Giriş Tarihi: 18.12.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 07:46
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2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan’dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül
Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan’dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.
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2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan’dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül

SEYYANEN ZAM

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

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2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan’dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül
SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.
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2022 emekli maaşı ne kadar | Talimat Başkan Erdoğan’dan! Hükümet emekli için harekete geçti! Seyyanen zam geliyor! İşte formül
Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.