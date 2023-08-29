Emekliye ek zam çizelgesi tablo tablo çıktı! SSK, Bağkur’luya yeni ince hesap geldi! 2000 sonrası TEFE - TÜFE’de 5 aylık detay! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

REFAH PAYI UYGULAMASI

Bunun dışında son dönemde hem emekliler hem de memurlar için refah payı uygulaması devreye sokuldu. Hükümet oluşan enflasyonun üzerinde zam oranı belirledi. Ayrıca taban maaş uygulaması ile düşük aylıklar seyyanen ödemelerle belirlenen rakamlara tamamlandı. Örneğin bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlar a 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7.500 TL'ye tamamlanıyor.