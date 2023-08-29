Emekliye ek zam çizelgesi tablo tablo çıktı! SSK, Bağkur'luya yeni ince hesap geldi! 2000 sonrası TEFE - TÜFE'de 5 aylık detay! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Temmuz ayında gerçekleşen enflasyon ve refah payı artışı sonrasında emekli maaşlarına uygulanan zam oranu belli olmuştu. Taban maaş 7.500 TL'ye çıkarken, gelecek yeni hamleler yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında zam uygulanıyor. Diğer yandan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan rakamlar sonrasında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı uygulanıyor. Diğer yandan emekli maaşlarına ek zam uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor. İşte, emekli ve memur maaşları için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 29.08.2023
17:22
Emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Diğer yandan toplu sözleşme zamm için hakem kurulunun vereceği karar yakından takip ediliyor. Özellikle taban maaş artışı için formüller ise emekliler tarafından öncelikli merak edilen husular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında yapılan zam uygulamaları için en kritik veri enflasyon oranları oluyor. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!
GALERİ DEVAM EDİYOR
REFAH PAYI UYGULAMASI
Bunun dışında son dönemde hem emekliler hem de memurlar için refah payı uygulaması devreye sokuldu. Hükümet oluşan enflasyonun üzerinde zam oranı belirledi. Ayrıca taban maaş uygulaması ile düşük aylıklar seyyanen ödemelerle belirlenen rakamlara tamamlandı. Örneğin bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlar a 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7.500 TL'ye tamamlanıyor.
Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e yükseltildi. Ancak bu artış özellikle 7.500 TL'nin altında kök maaşlarda artışı taban maaşın üzerine çıkarmadığından bir kısım emekli için ödemeler değişmedi. Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.
SEYYANEN ARTIŞ OLABİLİR
Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir. Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.
ENFLASYON ÜZERİ ARTIŞ
Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.