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2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu! 2020 MTV ne kadar oldu? 2020 MTV zam oranı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanacak zam oranı açıklandı. Karar 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Peki, 2020 MTV ne kadar? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 23.12.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 01:31
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