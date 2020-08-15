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Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para? Milyonlarca emekli her ay maaşlarına ek yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Emekliler bu oranın yüzde 8 ile 10 arası gibi bir rakama getirilmesini talep ediyor. Eğer talep kabul görürse maaşlara yansıyan fark 382 civarında olacak. 2006 yılında vergi iadesi uygulaması kaldırılarak, yerine ek ödeme yapılmaya başlandı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. Peki, SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 17:01
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Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para? Emekli vatandaşlar maaşlarına ek olarak ek ödeme alıyor. 2006 yılında vergi iadesi yerine gelen ek ödemeler yüzde 4 oranında oluyor. Maaşlara yapılan zamlar ile oran artsada, emeklilerin talebi yüzde 8 ile 10 arasında oluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomi paketleri sırasında emekliler taleplerini yenilesede henüz resmi açıklama yapılmış değil. Peki, SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

'ORAN GÜNCELLENSİN'

Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.

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Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.

6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.

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Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

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Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.