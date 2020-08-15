Emekliye ek ödeme müjdesi! Oran en az yüzde 8-10 arası... SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para?

SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para? Milyonlarca emekli her ay maaşlarına ek yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Emekliler bu oranın yüzde 8 ile 10 arası gibi bir rakama getirilmesini talep ediyor. Eğer talep kabul görürse maaşlara yansıyan fark 382 civarında olacak. 2006 yılında vergi iadesi uygulaması kaldırılarak, yerine ek ödeme yapılmaya başlandı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. Peki, SSK-SGK-Bağkur emekli ek ödemeleri kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde...