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Haberler Galeri Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı

Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı

Son dakika... Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını sonrası kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya ile Temmuz ayında konut satışları yüzde 900 arttı. Belli bir süre 0,64 ve 0,74 faiz oranıyla verilen konut kredilerinde faiz yükseldi. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:21
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Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı

Son dakika... Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdığını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası ile konut satışları artmıştı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu bankalarının kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank konut kredisi: 0,87

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,05

Vakıfbank konut kredisi: 1,05

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Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı

TEMMUZ AYINDA KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK REKOR

Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

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Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı
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Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 TEMMUZ AYINDA 130 BİN 721 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.