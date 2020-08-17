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Tarihi rekor kırıldı! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranı
Son dakika... Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını sonrası kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya ile Temmuz ayında konut satışları yüzde 900 arttı. Belli bir süre 0,64 ve 0,74 faiz oranıyla verilen konut kredilerinde faiz yükseldi. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:21
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