18 Ekim 2023, Çarşamba
Migros 18 Ekim indirim kataloğu yayınlandı! Migros’ta bu hafta Ayçiçek yağı 148,90 TL, 5kg un 57,90 TL, 5kg şeker 134,90 TL, 2,5 kg baldo pirinç, Salça 29,90 TL…Migros 12 Ekim indirim kataloğu yayınla
Migros 18 Ekim indirim kataloğunu yayınladı. 25 Ekim tarihinde sona erecek kampanya kapsamında bütün piliç 54,50 TL, Ayçiçek yağı 148,90 TL, 5kg un 57,90 TL, 5kg şeker 134,90 TL, 2,5 kg baldo pirinç, domes salçası 29,90 TL, çay 76,90 TL, 500 gr tereyağı 99,50 TL'den satışa sunuluyor. İşte Migros indirimleri…
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:05
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