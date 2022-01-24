24 Ocak 2022, Pazartesi
Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...
Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam... Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Başkan Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Aynı zamanda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Konu hakkında son gelişmelere haberimizde yer verdik. İşte, emekli ve memurları ilgilendiren zam hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 24.01.2022 21:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 21:20
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