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Haberler Galeri Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...

Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...

Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam... Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Başkan Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Aynı zamanda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Konu hakkında son gelişmelere haberimizde yer verdik. İşte, emekli ve memurları ilgilendiren zam hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 21:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 21:20
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Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C’lilere ek zam...

Milyonlarca emeklinin 2022 zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı belli oldu. 1 milyon 260 bin kişi maaşların en az 2.500 TL olmasının ardından detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." açıklamasında bulundu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Yeni zamlı maaşlar hakkında tablolar belirlendi. Hesaplamalar sonrasında ortaya çıkan tabloyu sizler için derledik.

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Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C’lilere ek zam...

Ek zam meclisten geçti mi sorusu memur ve emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Enflasyon oranları ile 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.

Ek zam teklifi TBMM'de gündeme geldi. Peki, emekli ve memurlar için ek zam ne zaman gelecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C’lilere ek zam...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

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Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C’lilere ek zam...

1000 TL ZAM

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C’lilere ek zam...

Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak ve düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi.

Teklifle; memurlara ek zam öngörülüyor. Bu çerçevede; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor.