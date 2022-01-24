Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C’lilere ek zam...

Ek zam meclisten geçti mi sorusu memur ve emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Enflasyon oranları ile 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.

Ek zam teklifi TBMM'de gündeme geldi. Peki, emekli ve memurlar için ek zam ne zaman gelecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.