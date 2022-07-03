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Haberler Galeri Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

Emekli promosyon ödemeleri için yeni dönem başladı. Bankalar güncel promosyon miktarlarını art arda açıkladı. Bilindiği üzere promosyon ödemelerinden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde promosyon miktarlarında da artış gözlendi. Maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden, dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. Kamu ve özel bankalarda müşterilerine kampanya fırsatı sunuyor. Maaş miktarı ise alınacak tutarda belirleyici unsur oluyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 22:32
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Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

Bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere belirli şartları yerine getiren bütün emekliler promosyon imkanından yararlanabiliyor. Maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden, dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. İki emekli maaşı alan vatandaşların başvurularında tek maaş üzerinden hesaplama yapılıyor. Diğer yandan verilecek promosyon ödemelerinde maaş tutarı belirleyici etken oluyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 5.000 TL PROMOSYON

Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Promosyon miktarını son artıran banka Garnati BBVA oldu. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor.

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Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli

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Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

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Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

İŞ BANKASI'NDAN 5 BİN TL PROMOSYON

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

Promosyon imkanından yararanmak steyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor.