Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...

Emekli promosyon ödemeleri için yeni dönem başladı. Bankalar güncel promosyon miktarlarını art arda açıkladı. Bilindiği üzere promosyon ödemelerinden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde promosyon miktarlarında da artış gözlendi. Maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden, dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. Kamu ve özel bankalarda müşterilerine kampanya fırsatı sunuyor. Maaş miktarı ise alınacak tutarda belirleyici unsur oluyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?