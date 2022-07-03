HaberlerGaleriEmekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...
Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...
Emeklinin Temmuz zammı için son veri açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. Asgari ücrette yapılan artış ile 5.500 TL'ye yükseldi. Hal böyle olunca gözler emekli maaş zammı için açıklanacak rakama çevrildi. Anadolu Ajansı'nın yeni anketine göre Haziran enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlanırken, Merkez Bankası'nın anketine göre ise bu rakam yüzde 3,77 oldu. TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz enflasyon oranları sonrasında güncel maaşlar hesaplanacak. Peki, SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...