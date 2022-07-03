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Haberler Galeri Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

Emeklinin Temmuz zammı için son veri açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. Asgari ücrette yapılan artış ile 5.500 TL'ye yükseldi. Hal böyle olunca gözler emekli maaş zammı için açıklanacak rakama çevrildi. Anadolu Ajansı'nın yeni anketine göre Haziran enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlanırken, Merkez Bankası'nın anketine göre ise bu rakam yüzde 3,77 oldu. TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz enflasyon oranları sonrasında güncel maaşlar hesaplanacak. Peki, SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 19:58
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Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur’lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Asgari ücret zammı sonrasında gözler emekli maaş zammında yapılacak artışa çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında Temmuz maaş zammı kesinleşecek. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonrasında Haziran ayı rakamları paylaşıldı. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Emekli maaş zammı sonrasında 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur’lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı ile belirlenecek. Enflasyon rakamları Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bununla beraber Merkez Bankası ve Anadolu Ajansı'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

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Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur’lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2'Lİ HESAP

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.

2 tahmine göre bütün mekli maaşları, 15 meslek grubunda memur ve memur emeklisi maaşları hesabını yaptık.

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Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur’lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

EMEKLİ ZAMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI 4 TEMMUZ GÜNÜ SAAT 10:00'DA NETLEŞECEK

Milyonlarca emekli ve memur, alım gücünü artıracak Temmuz zammı için geri sayıma geçti. 4 Temmuz günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.

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Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur’lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.