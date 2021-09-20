Uzman isim açıkladı, atın fiyatları için kritik seviye! Bu tahmin yürek hoplattı! Son alım fırsatı...
Dolar ve ons fiyatlarının estirdiği rüzgara göre vaziyet alan gram altın fiyatları uzun süredir 468-588 TL arasında sıkışmış durumda. Yatırımcıların güvenilir liman olarak gördükleri altın fiyatları için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ons fiyatları FED toplantılarına göre yön çizmeye devam ediyor. Ons altın fiyatları için yükselişlerin devamı için 1835 dolar düzeyi, düşüşler içinde 1765 dolar seviyesi öne çıktı. Bu süreçte uzman isimlerin değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 20.09.2021
18:23
Uzman isim açıkladı, atın fiyatları için kritik seviye. Bu tahmin yürek hoplattı. Son alım fırsatı için değerlendirme geldi. Yılın son çeyreğinde yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan değişimleri radarına aldı. Gram altın fiyatları belirli aralığa sıkışmışken, ons fiyatları ise FED toplantısı öncesinde düşüş ivmesine girdi. Yatırımcılar güveniilir liman olarak gördükleri altın fiyatları için uzman isimlerin yaptıkları açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak alım fırsatı olarak düşündüğü seviyeleri açıkladı. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İSLAM MEMİŞ: ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI SÜRÜYOR
Fed baskısı ile altın fiyatları için yükselişlerin sınırlı kaldığına değinen İslam Memiş, "Ons altın tarafında 1835 dolar seviyeleri geçilemiyor. Sebep ne burada varlık alımlarının azaltılması süreci. Piyasalar bu varlık azaltım sürecini fiyatlamasına rağmen yine de bu baskılanmanın sürdüğünü söyleyebiliriz" dedi.
"GRAM ALTIN 10 LİRA ONS ALTIN 50 DOLAR GERİ ÇEKİLDİ"
Altın fiyatları için Ağustos ve Eylül fiyatlarının yatay bir bant hareketine sıkıştığını ve bir yön kırılmasının görülmediğini belirten uzman isim, "Geçtiğimiz gün ABD'de gelen olumlu verilerinin etkisiyle ons tarafında 50 dolar gram altın tarafında ise 10 liralık bir geri çekilme gördük" diye konuştu.
"ONS ALTIN İÇİN TUZAK BİR YÜKSELİŞ GÖRDÜK"
ABD'de açıklanan enflasyon verisinin aylık bazda gerilemesine değinen İslam Memiş, "Normalde doların değer kazanması altın fiyatlarının geri gelmesi beklenirken tam tersi bir hareket gördük. Yani ons altın tarafında hızlı bir toparlanma, dolar tarafında ise gerileme gördük. Burada altın için tuzak bir yükseliş vardı. Daha sonra ABD'de gelen olumlu verilerin etkisiyle ons tarafında sert düşüş gözlemledik. ETF'lerde açığa satışlar da çok dikkat çekiciydi" açıklamalarında bulundu.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN EYLÜL AYINDAKİ SATIŞLAR SON SATIŞLAR OLABİLİR"
Altın fiyatları için hem enflasyon tarafı hem de Fed toplantısının öne çıktığını belirten uzman isim, "Ons altın için 1765 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin altında 1721 dolar seviyesine kadar gerileme görebiliriz. Yani satış baskısı devam edebilir. Ancak Eylül ayındaki bu sert satışların 2021 yılı bazında son satışlar olduğunu düşünüyorum" dedi.