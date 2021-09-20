Uzman isim açıkladı, atın fiyatları için kritik seviye. Bu tahmin yürek hoplattı. Son alım fırsatı için değerlendirme geldi. Yılın son çeyreğinde yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan değişimleri radarına aldı. Gram altın fiyatları belirli aralığa sıkışmışken, ons fiyatları ise FED toplantısı öncesinde düşüş ivmesine girdi. Yatırımcılar güveniilir liman olarak gördükleri altın fiyatları için uzman isimlerin yaptıkları açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak alım fırsatı olarak düşündüğü seviyeleri açıkladı. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, gelişmeler...