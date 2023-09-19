19 Eylül 2023, Salı
Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!
Nakit birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları, güvenli ve kazançlı bir seçenek. Ancak mevduat hesabı açmadan önce hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu araştırmak gerekiyor. İşte, 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 08:58
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