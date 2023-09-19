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Haberler Galeri Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

Nakit birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları, güvenli ve kazançlı bir seçenek. Ancak mevduat hesabı açmadan önce hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu araştırmak gerekiyor. İşte, 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 08:58
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Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusunun cevabı özellikle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Nakit birikimlerinizi güvenli bir şekilde muhafaza etmek ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek istiyorsanız, mevduat hesapları sizin için ideal bir seçenek olabilir. 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını sizler için hesapladık. İşte, mevduat hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

MEVDUAT HESABI, VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.

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Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir..

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Bankalar yeni oranları açıkladı! 50 bin TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!

50 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM? 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

ING

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %35

Net kazanç: 1.457,53 TL

Vade Sonu Tutar: 51.457,53 TL