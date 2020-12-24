Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor! Bu iş için mesleğini bıraktı! Kazandığı para...

İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da "tropikal ve sıra dışı meyveler"i tanıtan bir internet sitesi kurdu. Antalya'da asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, hayatının kararını vererek mesleğini bıraktı. Ailece ürettikleri pikan cinsi ceviz ile kısa sürede kendisine pazar alanı açtı.