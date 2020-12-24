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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor! Bu iş için mesleğini bıraktı! Kazandığı para... Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor! Bu iş için mesleğini bıraktı! Kazandığı para...
Antalya'da asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, hayatının dönüm noktası olan kararı vererek mesleğine son verdi. Ailece ürettikleri pikan cinsi ceviz ile kısa sürede kendisine pazar alanı açan Kuyucu, artık yurt dışından aldığı siparişlere yetişemiyor. Taleplere yetişemeyen Kuyucu, internet sitesi kurarak işlerini daha rahat yapmanın yolunu buldu.
Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 19:23
İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da "tropikal ve sıra dışı meyveler"i tanıtan bir internet sitesi kurdu. Antalya'da asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, hayatının kararını vererek mesleğini bıraktı. Ailece ürettikleri pikan cinsi ceviz ile kısa sürede kendisine pazar alanı açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü.
Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.
Kariyerini bırakan Kuyucu, önce Yalova, sonra da Adana ve Antalya'da pikan cevizi üzerine üretim ve çalışmalar gerçekleştirdi.
Yurt dışındaki ürünleri de inceleme fırsatı bulan Kuyucu, ailecek Antalya'nın Aksu ilçesinden bahçe satın alarak, tropikal meyvelerin yanı sıra 40 çeşit pikan üretimine başladı.