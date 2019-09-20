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Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammında. 2 milyon memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ekonomistlerin tahminine göre yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.52 enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Peki, emekliye yapılacak oaln Ocak zammıyla memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 04:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 08:00
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Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

Ocak'ta tüm emeklilere zam yapılacak.

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Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

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Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

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Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

Gerek Merkez Bankası'nın gerekse ekonomistlerin tahminleri de emeklilere enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor.

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Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

EN AZ 190 TL ARTIŞ
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, yılın 2. yarısında enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek.