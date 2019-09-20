Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammında. 2 milyon memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ekonomistlerin tahminine göre yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.52 enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Peki, emekliye yapılacak oaln Ocak zammıyla memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...