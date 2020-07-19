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Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?
Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı. Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 17:11
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