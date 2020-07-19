Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde maaşların hesaplarda olacağını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...