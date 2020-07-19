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Haberler Galeri Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı. Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 17:11
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Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde maaşların hesaplarda olacağını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

EMEKLİ AYLIKLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

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Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR? NASIL ALINIR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

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Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

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Emekliye çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı emekli temmuz maaşı ne zama yatar?

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.