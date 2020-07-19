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Haberler Galeri Emekli maaş hesaplama: 4a SGK-SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

Emekli maaş hesaplama: 4a SGK-SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

Ne kadar emekli maaş alırım? Sosyal Güvenlik Kurumu altında yıllarca çalışan ve artık çalışma hayatına veda etmek isteyen vatandaşlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Aktif olarak çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren "Ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haziran ayında 5,75'lik zam farkı ile emeklli maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 4a SGK- SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 16:34
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Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş, emeki olduklarında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Maaşlara gelen zam ve çeşitli yeni gelişmeler neticesinde sonrasında emeklilik hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar belli aralıklarla ne kadar emekli maaşı alırım, bugün emekli olsam kaça para emekli maaşı alırım gibi sorularının cevabını araştırıyor. Peki, 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz.

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Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

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Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.,

HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.