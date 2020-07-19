Emekli maaş hesaplama: 4a SGK-SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi!

Ne kadar emekli maaş alırım? Sosyal Güvenlik Kurumu altında yıllarca çalışan ve artık çalışma hayatına veda etmek isteyen vatandaşlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Aktif olarak çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren "Ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haziran ayında 5,75'lik zam farkı ile emeklli maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 4a SGK- SSK-BAĞKUR ne kadar emekli maaşı alırım? 4a emekli aylık bilgisi haberimizde...