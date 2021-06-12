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Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi 2021 Temmuz zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2021 yılının ikinci zammını almaya hazırlanan emekliler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yılın ilk beş aylık enflasyon verisine göre zam oranları ortaya çıkmaya başladı. Yeni maaşlar için son bir veri kaldı. Ön görülen maaş zammı tablosunu yazımızda derledik. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zamlı tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 14:19
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Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Tüm emekliler 2021 Temmuz zammı için gelecek açıklamalara kilitlendi. Ocak zammı ile maaşlarında artış yaşayan emekliler, yılın ikinci zammı için bekleyişe geçti. TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte ipuçları ortaya çıktı. 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte yeni maaşlar netleşecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zamlı tablo...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yarın açıklanacak veri ile bunun 5 aylık döneminin verisi belli olacak. Ocak-Nisan enflasyonu ise yüzde 5.45 olarak gerçekleşmişti. Geriye 2 veri kaldı.

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Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı.

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

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Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2.155 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.551 lira olacak.

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2.201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.605 liraya çıkacak.

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Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Emeklilerin zamlı maaşları aynı ay içerisinde hesaplara yatırılacak.