Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...

SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi 2021 Temmuz zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2021 yılının ikinci zammını almaya hazırlanan emekliler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yılın ilk beş aylık enflasyon verisine göre zam oranları ortaya çıkmaya başladı. Yeni maaşlar için son bir veri kaldı. Ön görülen maaş zammı tablosunu yazımızda derledik. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zamlı tablo...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.06.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 14:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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