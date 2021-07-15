Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından maaş ve ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. İşte, emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?