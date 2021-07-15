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Haberler Galeri Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri, temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ödemelerin yatacağı tarih merak ediliyordu. İşte, emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.07.2021 00:37
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Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından maaş ve ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. İşte, emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplarında olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

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Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

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Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak duyurdu. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur maaşları yüzde 8,45 artarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da aynı oranda yükseldi.

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Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?

Yeni zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.987 liraya yükselmiş oldu.