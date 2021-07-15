15 Temmuz 2021, Perşembe
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Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri, temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ödemelerin yatacağı tarih merak ediliyordu. İşte, emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.07.2021 00:37
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