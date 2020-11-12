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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye çifte kıdem tazminatı müjdesi! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, son durum ne? İkinci kez hesaplarda... Emekliye çifte kıdem tazminatı müjdesi! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, son durum ne? İkinci kez hesaplarda...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kıdem tazminatı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışanlar emekli olmanın hayalini kurarak çalışmalarını sürdürüyor. Emekli olduktan sonra ise çalışma hayatını sürdüren vatandaşlar ise azımsanmayacak kadar fazla. Yasal olarak yaş dışında emekli olmak için gerekli prim ve sigortalı olma süresini tamamlayanlar SGK'dan 'emekli olabilir' dilekçesiyle kıdemini ve yasal haklarını alıp işten ayrılabiliyor. Hal böyle olunca ikinci iş yerinden emekli olunduğunda kıdem tazminatı alabilir miyim sorusunun yanıtı gündeme geliyor.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 16:48
Emeklilik hayalleri kuranlar prim ve sigorta gününü dolduranlar işten kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Ayrılan işçi aynı işyerinde çalışmaya başlayıp 1 yıllık süreyi tamamlarsa ikinci kez kıdeme hak kazanır. Emekli olmak isteyenler ise günleri sayarak hayallerine ulaşmak istiyor. Yasal olarak yaş dışında emekli olmak için gerekli prim ve sigortalı olma süresini tamamlayanlar SGK'dan 'emekli olabilir' dilekçesiyle kıdemini ve yasal haklarını alıp işten ayrılabiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR, SON DURUM NE? Emekli olduktan sonra SSK'lı (4/A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya giren ve emekli olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecekler. MAAŞ KESİLMEZ İSE... 1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar adına SGDP ödenmek zorunda. Emekli işçinin ücretinden yüzde 7.5 oranında destek primi kesilir. Yüzde 22.5 da işveren öder yani toplam yüzde 30. Ayrıca işveren yüzde 2 iş kazası ve mealek hastalığı primi öder. Aylığını kestirip çalışan emekli için ise normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor. YENİDEN DİLEKÇE VERİLECEK Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenler, tekrar emekli olamayacağından 'emeklilik gerekçesiyle' kıdem tazminatı alamıyor. İşten çıkarma, geçerli nedenle (maaşın geç ödenmesi ve mobbing-psikolojik baskı gibi) sözleşme feshi, en az 1 yıllık çalışma süresinin olması gibi normal bir işçiyle aynı kurallara tabi olarak tazminat alabiliyor.
Kıdem tazminatını sıfırladıktan sonra emekli maaşlarını kestirip çalışmaya devam eden emekliler, yeniden emeklilik dilekçesi vererek, emeklilik sonrası sürelerin tazminatını alabilir.